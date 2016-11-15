Süper Ay yurtta ilgiyle izlendi

Çanakkale’de soğuk havaya karşın kordon uzunlamasına gelen vatandaşlar, Süper Ay’ı izleyip Truva Atı ile birlikte fotoğrafını çekti. Bu esnada bir müzisyen de kordon boyunda gitar çaldı. ÇOMÜ Ulupınar Gözlemevi Kurucu Müdürü Prof. Dr. Osman Demircan, Süper Ay’ın herhangi anormal bir doğa olayına niçin olmasının beklenmediğini belirterek, “Süper dolunayın yeryüzünde etkisi değil. 384 bin 500 kilometre sıradan mesafe. Herhangi bir dolunayda tesir neyse bu dolunayda da o. Yani okyanuslarda gel git olaylarının artması, bazı doğa olaylarının oluşması beklenmiyor. Böyle bir şey değil” dedi.

Muğla’nın turistik Bodrum ilçesinde ise havanın bulutlu olması Ay’ın net olarak izlenememesine neden oldu. Bodrum’un eşsiz manzarasıyla birlikte Süper Ay’ı resim çekmek isteyenler, tarihi Değirmenler Tepesi’ne koştu. Bulutlar sebebiyle net fotoğraf çekemeyen fotoğrafçılar, “Böyle bir hoş doğa olayını görüntülemek istedik. Ama doğa bizi kara bulutlarla engelledi” dedi.

‘Süper Ay’ havanın açık olduğu Ankara’da sıra dışı bir manzara oluştururken, Gümüşhane’de ve Manisa’nın Turgutlu ilçesinde havanın bulutlu olması sebebiyle net olarak izlenemedi. Kayseri’de Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği (UFAD) ekibi ise bu görsel şöleni fotoğrafladı. UFAD Idare Heyeti Üyesi Yaşar Şahmetlioğlu, Kayseri’ye uygu dolunay fotoğrafları çekmek istediklerini belirterek, “Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda 21. yüzyılda ay yeniden bu değin dünyaya yakın olmayacak. Hoş görüntüler olacağını düşünüyoruz. İnşallah hoş görüntüler elde ederiz. Kayseri’ye yakışır dolunay fotoğrafları çekmiş oluruz” dedi.

Resim çeken Memduh Erdoğan da 63 yılda bir görülen dolunayı görüntülemeye çalıştıklarını açıklama ederek, “Burada hocalarımız ve kursiyer arkadaşlarımızla birlikte 63 senede bir bu kadar yaklaşan dolunayı görüntülemeye çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız” ifadelerini kullandı.

Süper Ay’ın fotoğrafını çeken Ümran Tunoğlu ise, Kayseri’yi tanıtıcı hoş fotoğraflar adamak için çalıştıklarını kaydederek, “Takriben 10 yıldır resim alanında incelemeler yapmaktayım. Bu akşamda Bu akşamda bu yüzyılda gerçekleşen inanılmaz bir doğa olayı için gökyüzünü fotoğraflamak üzere arkadaşlarımızla birlikte burada toplandık. Amacımız Kayseri’yi etkileyici, tanıtıcı hoş fotoğraflar bırakabilmek” şeklinde konuştu.

Eren Ayhan – Gürkan Düzenli – İlker Uyar – Murat Yüksel – Musa Erdoğan – Recep Ergin-Turan Bulut