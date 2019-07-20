“Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz”
ERZURUM (AA) – FAHRETTİN GÖK – Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde forma giyen Nadir Çiftçi, "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Takım olarak bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.
Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği kampı tamamlayan Başkent ekibinin hücum oyuncusu Nadir Çiftçi, hazırlık karşılaşmalarındaki performansıyla göz doldurdu.
Kamptaki istekli çalışmaları sonucu teknik direktör Mustafa Kaplan'ın Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ve TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor ile yapılan hazırlık maçlarında şans verdiği 27 yaşındaki futbolcu, iki karşılaşmada da skora katkıda bulundu.
Kariyerinde daha önce Celtic forması da giyen ve Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon Gençlerbirliği formasıyla 11 gol atarak takımının yeniden Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynayan futbolcu, yeni sezon hedeflerini anlattı.
Nadir Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'ni layık olduğu Süper Lig'e çıkarmayı başardıkları için mutlu olduğunu söyledi.
Kampların sadece çok çalışmak açısından değil, yeni oyuncular ve teknik ekiple tanışmak, onların isteklerini bilmek, isteklerini yerine getirmek ve takım kurmak açısından da önemli olduğunu dile getiren Nadir Çiftçi, Erzurum'daki kampın iyi geçtiğini ve teknik heyetin antrenman sahasındaki isteklerini eksiksiz olarak yerine getirmeye çalıştığını aktardı.
– "Avrupa'da mücadele edebilirsek daha güzel olur"
Nadir Çiftçi, takımın başarılı olabilmesi için katkı vermeye çalışacağını ifade ederek, "Süper Lig'de başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. Takım olarak bunun için elimizden geleni yapacağız. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımızda, güzel bir sezon olacağını düşünüyorum. Avrupa'da mücadele edebilirsek daha güzel olur." diye konuştu.
Takıma önemli isimlerin transfer edildiğini hatırlatan Nadir, "Yeni oyuncular takıma faydalı olacaktır. İyi bir takım olup etkili futbol oynamak önemli. Gençlerbirliği bunu gerçekleştiren en iyi takımlardan biri ve senelerce yaptı. Geçmiş yıllara bakıldığında gençleri oynatan ve bu sayede transferler gerçekleştiren bir kulüp. Kulüpte çok kaliteli ve geleceği parlak genç futbolcular var." ifadelerini kullandı.
Nadir Çiftçi, teknik direktörleri Mustafa Kaplan'ın da genç futbolculara önem verdiğini sözlerine ekledi.
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