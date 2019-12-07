Süper Lig'in ilk kadın başkanına sosyal medyadan tebrik yağdı
KAYSERİ (AA) – Kayserispor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Berna Gözbaşı'na sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.
Süper Lig tarihine "ilk kadın başkan" olarak geçen Gözbaşı için Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri başta olmak üzere birçok kulüp tebrik mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da sosyal medya hesabından Gözbaşı'nı tebrik etti. Yerlikaya, mesajında, "İstikbal Mobilya Kayserispor'un olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında kulübün yeni başkanı seçilen Berna Gözbaşı’yı kutluyor, görev süresi boyunca kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Berna Gözbaşı'yı, Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş beIN SPORTS da kutladı.
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