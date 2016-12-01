Süper Loto 1 Aralık 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren (Süper Loto 1 Aralık sonuç)

Süper Loto 1 Aralık 2016 Ulusal Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz.. Bu hafta 476. kez çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar hangisi oldu. İşte Süper Loto sonuçları haberimiz…

SÜPER LOTO 1 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT 21:00’DA AÇIKLANACAK VE AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ SİTEMİZDE DE YAYINLANACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi göre Perşembe günleri çekilişi yapılan bir talih oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e dek olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı sütun içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı sayı çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye haberdar olan olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri kısmet oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.