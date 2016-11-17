Süper Loto 17 Kasım 2016 Perşembe çekiliş sonuçları açıklandı tıkla öğren (Süper Loto sonuç)

Süper Loto 17 Kasım 2016 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz..

Bu hafta 474. kez çekilecek Süper Loto’da kazandıran numaraları hangisi olacak?

Bu soru cevabını buldu. Şanslı numaralar 02 05 13 16 28 51

İŞTE TÜM SONUÇLAR

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Ulusal Piyango İdaresi göre Perşembe günleri çekilişi yapılan bir kısmet oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e kadar olan rakamların arasından altı sayı seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı sütun içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı sayı çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya tahsis eder.

SÜPER LOTO NE SÜRE ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

17 KASIM SONUÇLARI İLE İLGİLİ AYRINTI:

Büyük İkramiye Şampiyon İl/ İlçe: YOK

6 haberdar olan birey sayısı : YOK

5 bilen birey sayısı : 28

4 bilen birey sayısı : 2.447

3 bilen kişi sayısı : 54.125

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.422.491,50 TL

Birey başına düşen ikramiye tutarı: 15.809,40 TL

Birey başına düşen ikramiye tutarı: 194,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,15 TL