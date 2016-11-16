Süper Loto 17 Kasım 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren (Süper Loto sonuç)

Süper Loto 17 Kasım 2016 Ulusal Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz..

Bu hafta 474. kez çekilecek Süper Loto’da kazandıran numaraları hangisi olacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI PERŞEMBE AKŞAMI 21:00’DE ÇEKİLECEK VE ÇEKİLİŞ SONRASI SONUÇLAR HEMEN SİTEMİZDEN AÇIKLANACAKTIR

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Ulusal Piyango İdaresi kadar Perşembe günleri çekilişi yapılan bir baht oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı sütun içerisinden en düşük üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye haberdar olan olmadığı durumda bir sonraki haftaya tahsis eder.

SÜPER LOTO NE VAKIT ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri baht oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.