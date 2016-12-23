Süper Loto 22 Aralık 2016 çekiliş sonuçları belli oldu… İkramiye devretti mi?

Süper Loto 22 Aralık 2016 Ulusal Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 479. defa çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar muhakkak oldu. Saat 21:30’dan itibaren çekiliş sonucu sitemizde olacaktır…

ŞANSLI NUMARALAR: 19 25 41 48 51 54

İŞTE 22 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞ DETAYLI SONUÇLARI ;

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Ulusal Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir baht oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e değin olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için benzer kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya atama eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE VAKIT ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri baht oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN ÇOK ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en fazla çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13’er defa çekildi. daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en fazla meydana çıkan ikili gruplar 12’şer defa ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su esas değin hiçbir 4’lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto devlete ait internet sitesinde bulunan bilgilere kadar 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak görünüyor. Yan bu her bir kolon başına olan olasılık. 25 milyon 827 bin 165’i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz ana tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.