Süper Loto 22 Aralık çekiliş (479. HAFTA) sonuçları belli oldu (22.12.2016)

Süper Loto 22 Aralık 2016 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto sonuçlarını sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 479. defa çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar emin oldu. Saat 21:30’dan itibaren çekiliş sonucu sitemizde olacaktır…

SÜPER LOTO 22 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 21:30’DA ÇEKİLECEK VE ANINDA SİTEMİZDEN DE YAYINLANACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

İŞTE GEÇEN HAFTANIN (15 ARALIK 2016) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI ;

01 10 13 18 20 50

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Ulusal Piyango İdaresi kadar Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden minimum üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder. (Rıdvan Turşak / İHA)

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri baht oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

EN FAZLA ÇIKAN İKİLİ GRUPLAR

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok meydana çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13’er kere çekildi. daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok meydana çıkan ikili gruplar 12’şer kere ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Su esas kadar hiçbir 4’lü grup üç kere bir arada çıkmadı.

6 TUTTURMA İHTİMALİM NE?

Süper Loto devlete ait internet sitesinde bulunan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak görünüyor. Ast bu her bir sütun başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165’i oynadığınız sütun sayısına bölerseniz belli başlı tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.