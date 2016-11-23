Süper Loto 24 Kasım 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren (Süper Loto sonuç)

Süper Loto 24 Kasım 2016 Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden açıklanır açıklanmaz bulabilirsiniz.. Bu hafta 475. kere çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar hangisi olacak.

SÜPER LOTO 24 KASIM 2016 PERŞEMBE SONUÇLARI SAAT 21:00 DE AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ SİTEMİZDE YER ALACAKTIR… TAKİPTE KALINIZ…

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Ulusal Piyango İdaresi kadar Perşembe günleri çekilişi yapılan bir kısmet oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Benzer kolonda 1’den 54’e değin olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için benzer kolon içerisinden asgari üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı sayı çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye haberdar olan olmadığı durumda bir sonraki haftaya atama eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri talih oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.