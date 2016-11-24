Süper Loto 24 Kasım 2016 Perşembe çekilişi belli oldu (Süper Loto sonuç tıkla öğren)

Süper Loto 24 Kasım 2016 Ulusal Piyango çekiliş sonuçları muhakkak oldu. Yapılan çekilişte büyük ikramiye Ankara – Çankaya’ya çıktı. Bu hafta 475. kez çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar hangisi oldu? İşte cevabı…

İŞTE SÜPER LOTO 24 KASIM 2016 PERŞEMBE SONUÇLARI;

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi kadar Perşembe günleri çekilişi yapılan bir kısmet oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e kadar olan rakamların arasından altı sayı seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için benzer sütun içerisinden minimum üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı sayı çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya ödev eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.