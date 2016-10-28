Süper Loto 27 Ekim 2016 Perşembe çekiliş sonuçları tıkla öğren

SÜPER LOTO 27 EKİM 2016 ÇEKİLİŞ SONUCU

Uğurlu numaralar: 07 10 14 28 42 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DEĞIL

6 bilen birey sayısı : YOK (Haftaya devretti) Birey başına düşen ikramiye tutarı: 4.857.297,17 TL

5 bilen birey sayısı : 73 kişi, Birey başına düşen ikramiye tutarı: 7.652,20 TL

4 bilen kişi sayısı : 4.053 kişi, Birey başına düşen ikramiye tutarı: 147,85 TL

3 bilen birey sayısı : 75.671 birey, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,70 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi kadar Perşembe günleri çekilişi yapılan bir kısmet oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Benzer kolonda 1’den 54’e dek olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden minimum üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye haberdar olan olmadığı durumda bir sonraki haftaya tahsis eder.

SÜPER LOTO NE SÜRE ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri talih oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.