Süper Loto 8 Aralık 2016 sonuçları belli oldu. Süper Loto 477. hafta çekiliş sonucu tıkla öğren

Süper Loto 8 Aralık 2016 Ulusal Piyango çekiliş sonuçları açıklandı, sonuçları şu anda sitemizde bulabilirsiniz.. Bu hafta 477. defa çekilen Süper Loto’da kazandıran numaralar belli oldu.

İŞTE SÜPER LOTO 8 ARALIK 2016 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir talih oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Benzer kolonda 1’den 54’e değin olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı sayı çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye haberdar olan olmadığı durumda bir sonraki haftaya görev eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.