Süper Loto Ne Zaman Çekiliyor? (Süper Loto Saat Kaçta Çekiliyor) Süper Loto TIKLA, ÖĞREN

Süper Loto ne zaman ve saat kaçta çekiliyor gibi merak ettiğiniz detaylar burada. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Haftalardır devreden Süper Loto, katlanarak geçen hafta 14 milyonu aşmış, bu hafta ise 17-18 milyona ulaşması bekleniyor. Süper Loto oynamayanlar bile büyük ikramiyeyi duyunca, ”Süper Loto oyna, Süper Loto nasıl oynanır, Süper Loto en çok çıkan sayılar 2017” gibi konuları arıyor. Zengin olmayı hayal eden milyonlar, Süper Loto bayilerinin önünde uzun kuyruklar oluşturup Süper Loto oynadı. Bir kupon dolduran talihliler ise Süper Loto ne zaman çekiliyor ve Süper Loto saat kaçta çekiliyor sorularını sormaya başladı. 28 Aralık Süper Loto sonuçları belli olur olmaz iha.com.tr adresinden an be an aktarılacak. İşte Süper Loto ile ilgili tüm detaylar…

28 Aralık Süper Loto sonuçları bu akşam belli olacak. Daha önce Süper Loto oynamayanlar bile büyük ikramiyeyi duyunca Süper Loto nasıl oynanır, Süper Loto oyna gibi konuları araştırıyor. Bu akşam yapılacak Süper Loto çekilişinin ardından büyük ikramiye sahibini bulacak mı? 28 Aralık Süper Loto sonuçlarna ulaşmak için tıklayın

Süper Loto nasıl oynanır?

Aynı kolonda 1’den 54’e kadar olan rakamların arasından altı rakam seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

25 Ekim 2007 tarihinden beri şans oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

Süper Loto en çok çıkan sayılar

Süper Loto çekilişinde bugüne kadara en çok çıkan ikili grupların başında 35-45 ve 9-35 ikilisi geliyor. Bu iki grup toplam 13’er kez çekildi. Daha sonra ise Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre en çok çıkan ikili gruplar 12’şer kez ile 19-25, 20-49, 26-50, 15-37 ve 31-35 oldu. Şu ana kadar hiçbir 4’lü grup üç kez bir arada çıkmadı.

Süper Loto resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 6 tutturma ihtimali 25 milyon 827 bin 165’te 1 olarak görünüyor. Tabi bu her bir kolon başına olan ihtimal. 25 milyon 827 bin 165’i oynadığınız kolon sayısına bölerseniz asıl tutturma ihtimalinizi öğrenebilirsiniz.

6 Bilen Kişi Sayısı 7. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 14.866.236,63 TL

5 Bilen Kişi Sayısı 58 Kişi Başına Düşen İkramiye 13.808,25 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 5.173 Kişi Başına Düşen İkramiye 166,75 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 107.395 Kişi Başına Düşen İkramiye 13,80 TL

Süper Loto çekilişi sonuçlarına bakıldığında en çok çıkan ve talihlilere ikramiye kazandıran sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 51 ve 54’tür.

En az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir şans oyunudur.