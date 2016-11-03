Süper Loto sonuçları 3 Kasım 2016 MPİ Süper Loto sonucu- ÖĞREN

Süper Loto 3 kasım Milli Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz.. Bu hafta 471. defa çekilecek Süper Loto’da kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO 3 KASIM PERŞEMBE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLAN ÖĞREN…

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şanslı numaralar: 07 10 14 28 42 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DEĞIL

6 bilen birey sayısı : YOK (Haftaya devretti) Birey başına düşen ikramiye tutarı: 4.857.297,17 TL

5 bilen kişi sayısı : 73 birey, Birey başına düşen ikramiye tutarı: 7.652,20 TL

4 bilen birey sayısı : 4.053 birey, Birey başına düşen ikramiye tutarı: 147,85 TL

3 bilen birey sayısı : 75.671 birey, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 13,70 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Ulusal Piyango İdaresi tarafından Perşembe günleri çekilişi yapılan bir kısmet oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Benzer kolonda 1’den 54’e değin olan rakamların arasından altı sayı seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için aynı kolon içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE VAKIT ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri baht oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

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