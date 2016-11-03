Süper Loto sonuçları MPİ 3 Kasım 2016 Süper Loto sonucu- ÖĞREN

Süper Loto 3 kasım Ulusal Piyango çekiliş sonuçlarını sitemizden bulabilirsiniz.. Bu hafta 471. kez çekilecek Süper Loto’da kazandıran numaraları haberimizden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO 3 KASIM PERŞEMBE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TIKLAN ÖĞREN…

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şanslı numaralar: 07 10 14 28 42 44

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: YOK

6 bilen kişi sayısı : DEĞIL (Haftaya devretti) Birey başına düşen ikramiye tutarı: 4.857.297,17 TL

5 bilen birey sayısı : 73 birey, Birey başına düşen ikramiye tutarı: 7.652,20 TL

4 haberdar olan kişi sayısı : 4.053 kişi, Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 147,85 TL

3 haberdar olan kişi sayısı : 75.671 birey, Birey başına düşen ikramiye tutarı: 13,70 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi göre Perşembe günleri çekilişi yapılan bir kısmet oyunudur.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Aynı kolonda 1’den 54’e dek olan rakamların arasından altı sayı seçilerek oynanır. Süper Loto’dan ikramiye kazanabilmek için benzer sütun içerisinden en az üç rakamın çekiliş sonuçları ile uyuşması gerekir. Altı rakam çekiliş sonuçları ile uyuştuğu durumda büyük ikramiye kazanılır. Büyük ikramiye bilen olmadığı durumda bir sonraki haftaya devir eder.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİR?

25 Ekim 2007 tarihinden beri kısmet oyunu her haftanın Perşembe günü yapılmaktadır.

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