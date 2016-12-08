Sur Belediyesine 15 yıl sonra Türk bayraklı tabela

Benzeyen Başkanları Seyit Narin ve Fatma Şık Barut’un görevden uzaklaştırılmasının arkasında İçişleri Bakanlığı’nca kayyum görevlendirilen Sur İlçe Belediyesi, 4 dilli tabelasını değiştirdi. Belediye, Türkçe, Kürtçe, Süryanice ve Ermenice “Sur Belediyesi” yazar tabelanın yerine, Türkçe ve Kürtçe tabela astı. Tabelaya 15 sene sonradan Türk bayrağı da konuldu.