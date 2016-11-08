Sur kayyum sonrası yeniden hayat buluyor

İçişleri Bakanlığı’nca, 11 Eylül’de Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi dahil 28 belediyeye kayyum atadı. Bu tarihte Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Diyarbakır Vali Yardımcısı Bilal Özkan, sokağa çıkma yasakları ve çatışmalarla gündeme gelen ilçede yapılabilirlik çalışması yaptırdı. İlçe halkı ve esnafın kan ağladığını gören Özkan, halkın ve ilçe esnafının isteklerine öncelik verdi. Çatışmalar nedeniyle hasar gören tarihi mekanların restorasyonuna sürat veren Özkan, aynı zamanda belediyenin içinden çıkılamaz hale gelen parasal işlemlerine de yoğunlaştı. Kasada yer alan para ile borç aralarında uçurum olduğunu görebilen Özkan, önceliği finansal tabloyu düzeltmeye verdi. 98,5 milyon borçla aldığı belediyede işçilerin şu belli başlı kadar ikramiyelerini alamadığını öğrenen Özkan’ın ilk talimatı, ikramiyelerin ödenmesi oldu. Sur’un Türkiye’nin en manâlı merkezi haline getirmeyi hedefleyen Özkan, bunun için geliştirdiği projeleri de bir bir hayata geçirmeye başladı.

“Zorluğunu düşünmedim, haysiyet duydum”

Göreve geldiği günden bu yandan yaptığı çalışmalarla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkan, görevin kendisine verilmesi konusunda içine herhangi bir nefret düşmediğini, bundan itibar duyduğunu bu nedenle bereketli olmaya çalıştıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasaklarının vatandaşları, oluşan terör ortamından korumak için alındığını belirten Özkan, göreve geldiklerinde kendilerini en çok zorlayan durumun çarpık mali işlemlerin olduğunu dile getirdi. Özkan, “Ilk Önce Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’mızın Sur ilçesinde yürütmüş olduğu 7 bambaşka mahallede süren proje var. Bunun yanına Gazi Caddesi için sağlıklaştırma çalışması projesi var. Yine devamında Sur ilçemizin içerisinde Dicle Vadisi projesi var. Bunlar Diyarbakır’ın vizyon projeleri. Biz bu projelere iki taraflı olmayı el birliği halinde bu işi götürmeyi ve süreci daha da hızlandırmayı hedefledik. Bizim facia işlemini yapan firmadan aldığımız bilgiye takriben hafriyat işlemlerinin 4-5 ay içerisinde iyice tamamlanması düşünülüyor. Bizi en çok zorlayan durum belediyede karşılaştığımız eğri finansal ve insan kaynakları tablosu oldu. Yani işlemeyen, kimin ne iş yaptığı emin olmayan, hantallaşmış borca dolu ve katiyen hizmete yönelmemiş bir belediye ile karşılaştık. Bunu çözmede, baştan organize etmede epeyce mesai harcadık, kayda değer bir aşama kat ettiğimizi düşünüyorum. Yaklaşık 2 ay oldu, bu süreçte belediyemizi rayına oturttuk. Köylerimizin altyapısını, belediyemizin rutin işlemleri, proje hizmetleri şu lahza da güzel bir şekilde işlemeye başladı” dedi.

“Borç 98,5 milyon lira, kasada 150-200 bin lira var”

Belediyenin hesaplarında kurum için fazla önemli olmayacak 150-200 bin liralık bir bakiye ile karşılaştıklarını aktaran Özkan, şunları kaydetti:

“Belediyenin borcuna gelince, takriben 98,5 milyon lira borcu olan bir belediye var işin içinde. Bunun 60 milyon civarı ulus borcu, bir kısmı işçilerimize olan ikramiye borçları. Sur Belediyesi kurulduğundan beri işçilerin hakkı olan hukuki ikramiyeler var, yılda 3-4 defa ödenen, onlar hiç ödenmemiş. Tamamı içeride alacak olarak bırakılmış. Iddiaya Göre, işçinin emekçinin hakkını savunan bir yapının böyle bir davranışının o yapının reel yüzünü ortaya koyduğunu düşünüyorum. Biz geçen hafta içerisinde Sur Belediyesi tarihinde birincil kere olarak işçilerimizin ikramiyesini ödedik. Bundan sonra da ödemeye devam edeceğiz.”

“Tarihi mekanlar restore ediliyor”

Sur’un içerisinde bölücü terör örgütü ile yapılan mücadele çerçevesinde zarar görebilen ve terör örgütü göre yakıma, yıkıma uğratılan tarihi değerlerin bulunduğunu kaydeden Özkan, şunları söyledi:

“Fatih Paşa Cami yani Kurşunlu Cami, Dört Ayaklı Minare, hanlar, Cumhuriyet Ortaokulu gibi binalar bunların başında geliyor. Örnek vermek icabında, Kurşunlu Cami ile ilgili restorasyon çalışması başladı geçtiğimiz aylarda. 2017 yılının Mart ayında bitecek iş takvimine tarafından. Bu egzersiz Vakıflar Alan Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Dört Ayaklı Minare ve Şeyh Mutahar Camisi’ni birlikte düşündüğümüzde artı bir hasarı görülmüyor. Etrafındaki tehlikeli binaların kaldırılması ile beraber vatandaşların hizmetine açılacak. Hasarlı binaların tamamının restore edilip her tarafta Diyarbakır kültürel mirasına kazandırılması için lüzum Vakıflar Bölge Müdürlüğü lüzum Kültür Bakanlığı, gerekse Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’mız kadar fazla ciddi incelemeler yürütülüyor.”

“Çatışmalarda esnaf büyük zarar görmüş”

İlçe esnafının operasyonlar zamanında büyük hasar gördüğünü açıklayan Özkan, “Terör örgütü esnafımızı da vurdu. Bu anlamda, esnafımızla kesintisiz bir araya gelip görüşüyoruz. Özellikle esnafımızın bizden istediği, Hasanpaşa Hanı’nın önü ilk kez edinmek üzere Gazi Caddesi’nde bir iyileştirme çalışması. Orada, yol kaldırım ve tekrar bir aydınlatma çalışması yapacağız ki geceleri vatandaşların daha kuytu girip çıkabildiği bir sokak haline gelsin esnafımızın meslek yapma süresi uzasın. Onun haricinde yoğurt pazarında belediyemize ait dükkanlar var. Oradaki kiracı esnafımızın bizden talebi olmuştu. Operasyonlar zamanında dükkanların kapalı olduğu dönemlerle ilgili kendilerine eski belediye yönetimi tarafından kira tebligatında bulunulmuş. Biz esnafımız ile görüştük, gereken çalışmaları yaptık. O süre için biz esnafımızdan kira almayacağız, yani vatandaşımızın elini bu şekilde rahatlatacağız” dedi.

“Millet atamadan hoşnut”

Özkan, daha sonra Sur ilçesinde esnaf gezisinde bulundu. Burada esnafla bir araya gelip vatandaşların da sorunlarını dinleyen Özkan, talepleri anekdot alarak sorunların en kısa zamanda çözüleceğini söyledi. Ziyaret esnasında vatandaşlar da, “Önceki belediye yönetiminin çalışması faydaları, halk müziği için öyle yoktu. Bizim beklentimiz insanlara fayda sağlamaları, şehre hizmet yapmaları. Ben sur mağduruyum. Bizim semt hala yasak. Eskiler bizi yandırdı, reel bu. Şimdiki yönetimden fazla şey bekliyoruz. Allah muvaffak etsin” diye konuştu.

Özkan, sonradan bir vatandaşın yasına katılarak kendilerine taziye dileyip dua okudu.

Aydınlatılmış Yorat – Burak Emek