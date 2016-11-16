Sur kayyumu, terör mağduru öğrenciler için harekete geçti

Merkez Sur İlçe Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Bilal Özkan, ilçede bu defa yoksul ve terör mağduru olan öğrenciler için harekete geçti. Çoğu sorunu geldiği ilk günden bu yandan çözen ve çalışmalarına hız kesmeden devamlı Özkan, bu defa okullar için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Özkan’ın talimatı doğrultusunda ilçedeki lise ve ilkokul düzeyinde olan hem ortaöğretime geçiş yapacak olan öğrenciler için YGS ve TEOG hazırlık kitapları dağıtılması kararı alındı. Özkan’ın talimatı doğrultusunda ilçe belediyesi bünyesindeki Kültür Müdürlüğü Sur ilçesi sınırlarında bulunan okullara YGS ve TEOG hazırlık kitapları dağıttı.

Kitap dağıtımına katılan Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Mücde, yayın evleriyle görüşmelerin devam ettiğini ve Sur ilçesinde yaklaşık olarak bütün öğrencilere bu kitaplardan ulaştıracaklarını söyledi.