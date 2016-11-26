KONYA (AA) – Konya’da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla ”Suriye acil un yardımı” kampanyası kapsamında temin edilen 3 tır dolusu un, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi ve Kilis’te bulunan Suriyeli sığınmacılara gönderildi.

Konya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, Mevlana Kültür Merkezi otoparkında düzenlenen uğurlama töreni öncesinde, bombalarla katledilen Suriye halkına yardımların sürdüğünü söyledi.

İHH’nın Kilis ve Hatay’daki depolarında gıda ve erzakların azaldığını ifade eden Uysal, “Suriye’deki birçok ekmek fabrikasının ve fırının tedarikçisiyiz. Yardımların azalmasıyla 15 gün kadar önce fırınların faaliyeti düştü. Bağışçılarımız, kurdaki dalgalanmadan dolayı kısa süreli bekleme yaşadı. Yardım kampanyamızı yeniden hatırlattık ve halkımızın dönüşü hızlı oldu. Geçtiğimiz cuma günü 5 tır un çıkardık. Bütün illerde hareketlilik oldu. Konya’dan ise son 8 gün içinde 9 tır gönderdik. Yardımların daha da arkası gelecek.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırları, dualar eşliğinde Reyhanlı ve Kilis’e uğurlandı.