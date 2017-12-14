Suriye sınırı son teknoloji ile gözleniyor

Köprübatı Sınır Karakolu askerleri, en son teknoloji ile 24 saat Suriye sınır hattını gözlüyor. Türkiye-Suriye sınır hattını oluşturan Bağdat Demiryolunun hemen yakınında bulunan Gaziantep’in Karkamış ilçesi ve bu ilçeye bağlı Köprübatı Sınır Karakolu askerleri en son teknoloji ile 24 saat sınır hattını gözlüyor. Karkamış ilçesinin hemen doğusunda bulunan Zor Mağara köyünde ise terör örgütü PYD güçleri bulunuyor.