Suriye sınırı Türk bayraklarıyla donatıldı

ŞANLIURFA (AA) – Akçakale Belediyesi tarafından ilçenin Suriye sınırını kapsayan 5 kilometrelik bölgeye Türk Bayrağı asılması kararlaştırıldı. Belediye personeli ve itfaiye ekipleri, sınır hattında bulunan direk ve teller ile yüksek binalara dev Türk bayrakları astı.

Akçakale Belediye Başkanı Abdulhekim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye ile 900 kilometreyi aşkın sınırının bulunduğunu hatırlattı.

Akçakale ilçesinin vatan ve millet sevdalı bir halkının olduğunu ifade eden Ayhan, “Biz bayrağı çok seviyoruz. Sınır köylerinin tümünde hemen hemen her evin çatısında Türk bayrağı var. İlçe merkezinde zaten eskiden vardı. Şimdi sınır boyunca komple o bölgeyi bayrakla donattık. Karşı tarafın, bayrağın ne kadar asaletli olduğunu görmesini istedik. Biz kendi bayrağımız ve egemenliğimizle dururuz kendileri ise ABD bayrağı ile devlet kurmayı düşünüyorlar. Onlar karton devlet kuruyor bir rüzgar esse uçar gider ama Türkiye gibi güçlü bir devlet daima kalır. Bayrağımızı dış güçlere ve komşu ülkelerimize karşı gururla dalgalandırmak bizi mutlu ediyor. ” diye konuştu.

İlçenin karşısında yer alan Suriye’nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD’nin gümrük binasının üstüne 5 gün önce ABD bayrağı asılmıştı.

Muhabir: Mustafa Güçlü-Rauf Maltaş