Suriye sınırında el yapımı patlayıcının infilak etmesi
NEVŞEHİR (AA) – Gaziantep’te mayın arama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Bayram Kara’nın (31) cenazesi, Kırşehir’in Kaman ilçesine getirildi.
Şehit Kara için Nevşehir Kapadokya Havalimanında karşılama töreni düzenlendi. Kara’nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşları tarafından uçaktan alınarak cenaze aracına götürüldü.
Saygı duruşunun ardından Kara’nın naaşı, memleketi Kırşehir’in Kaman ilçesine uğurlandı.Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Akça, Gülşehir Kaymakamı Murat Ertekin, İl Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Seçen katıldı.
Şehit Kara’nın cenazesi, Kaman ilçesi Ziyarettepe Mahallesi’nde belediyeye ait gasilhaneye konuldu.
Bayram Kara’nın cenazesi, yarın Kaman Çarşı Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Hacıpınar Mahallesi Mezarlığında toprağa verilecek.