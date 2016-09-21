Suriye sınırında el yapımı patlayıcının infilak etmesi Suriye sınırında el yapımı patlayıcının infilak etmesi

KIRŞEHİR (AA) – Gaziantep’te mayın arama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Bayram Kara’nın (31) cenazesi, Kırşehir’in Kaman ilçesinde toprağa verildi.

Kaman Belediyesi gasilhanesinden alınan şehit Kara’nın Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik alınması için baba evinin bulunduğu Yeni Mahalle’ye götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Çarşı Camisi’ne getirildi. Şehidin annesi Ayşe ve kardeşi Adem Kara, tabutun bulunduğu aracın kasasında cami önüne geldi.

Camide taziyeleri kabul eden şehit Kara’nın ailesi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Baba Rafet Kara, hastalığı nedeniyle camideki törene tekerlekli sandalyeyle getirildi. Şehidin kardeşi Adem Kara, Kırşehir Valisi Necati Şentürk’e sarılarak bir süre ağladı.

Güçlükle ayakta durabilen anne Ayşe Kara’yı ise yakınları teskin etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi, Kırşehir Müftü Vekili Bekir Ercan’ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Hacıpınar Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Şentürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Genel Plan ve Prensipler Başkanı Tuğgeneral Mehmet Özaydın, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Sıtkı Akgül, İl Jandarma Komutan Vekili Albay İlhan Güneş, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Şahin, Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu ve çok sayıda kişi katıldı.