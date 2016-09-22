Suriye uyruklu gencin gasbedildiği iddiası

KONYA (AA) – Konya’da 4 kişi tarafından bıçakla yaralanan Suriye uyruklu gencin cep telefonunun gasbedildiği öne sürüldü.

Merkez Meram ilçesi Amber Reis Caddesinde, Suriye uyruklu Raşit Karaf (22) ile 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Karaf, bıçakla başından ve bacağından yaralandı.

Cep telefonu gasbedilen Karaf, yaralı halde bir süre kaçan kişilerin peşinden koştu.

Ağır yaralı olan Raşit Karaf, yakınlardaki bir iş yerinde bulunanlardan yardım istedi.

İş yeri çalışanlarının ilk müdahalesini yaptığı Suriye uyruklu genç, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Karaf’ın yaralı halde gelişi ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Polisin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.