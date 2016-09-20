Suriye'de ateşkes sona erdi

ŞAM (AA) – Suriye ordusu, geçen pazartesi yürürlüğe giren ateşkesin sona erdiğini açıkladı.

Suriye’de rejime bağlı ordunun ülkenin resmi ajansı SANA’da yer alan açıklamasında, Kurban Bayramı’nda çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan ateşkesin sona erdiği belirtildi.

Ateşkesin, kan akmasının durması için bir fırsat teşkil etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, silahlı grupların ateşkesin maddelerine bağlı kalmadığı ileri sürüldü.

Muhaliflerin bu süreçte 300 ihlal yaptığı iddia edilen açıklamada, rejimin ise bunlara cevap vermek zorunda kaldığı öne sürüldü.

Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD ve Rusya arasındaki müzakereler sonucu geçen pazartesi akşamı başlatılan ateşkes ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaparak, rejimin bir haftada çoğu sivilleri hedef alan yüzlerce saldırı düzenlediğini belirtmişti.

Açıklamada, geçen pazartesiden bu yana 254 kez saldırarak ateşkes ihlali yapan rejimin, savaş uçakları, topçu birlikleri ve varil bombası atan helikopterler kullandığı aktarılmıştı.

AA muhabirinin sivil savunma ekiplerinden alarak derlediği bilgilere göre, rejimin yüzlerce kez ihlal ettiği ateşkes sırasında, Dera’da 10, Humus ve İdlib’de 4’er, Halep’te 1 olmak üzere toplam 19 sivil hayatını kaybetti. Onlarca sivilin de yaralandığı yerleşim yerlerinde halkın insani yardım bekleyişi ise sürüyor ancak Esed rejimi, ABD ve Rusya’nın ilan ettiği ateşkes çerçevesinde çatışmalardan etkilenen sivillere ulaştırılması gereken insani yardımları engellemeye devam ediyor.

İnsani yardımların bir bölümünü götürmek üzere Hatay’ın Cilvegözü sınır kapısından Suriye’ye çıkış yapan tırlar Suriye tarafındaki Bab ul-Hava kapısı ile aradaki aktarma alanında 5 gündür bekliyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, Esed rejiminin, şoförlerin can güvenliğine dair gerekli teminatları vermediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de dün, ateşkesin etkin şekilde uygulanamaması ve insani yardımların yerlerine ulaştırılamaması konusunda Esed rejimini sorumlu tutmuş ve rejime ateşkes konusunda “yeterli baskıyı yapmadığı” gerekçesiyle de Rusya’yı eleştirmişti.

İsviçre’nin Cenevre kentinde varılan anlaşmaya göre, Suriye’de Kurban Bayramı’nda çatışmaların durması konusunda ABD ile Rusya arasında varılan ateşkesin 12 Eylül Pazartesi yerel saat ile 19.00’da yürürlüğe girdiği duyurulmuştu. Ateşkes anlaşmasının daha sonra ABD ile Rusya arasındaki görüşmeler sonucunda 2 gün daha uzatıldığı açıklanmıştı.