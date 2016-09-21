'Suriye'de çıkan terör örgütleri ABD ve Avrupa'nın ürünü'

Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Ayhan, “Suriye’de çıkan örgütlerin tamamı ABD ve Avrupa’nın bir ürünüdür. PYD kendi başına oraya gelemez, DAEŞ’te kendi başına bir örgüt olamaz.” dedi.

ŞANLIURFA (AA) – Şanlıurfa’nın Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin hemen karşısında yer alan Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinde yaklaşık 6 yıldan bu yana iç savaşın devam ettiğini hatırlatarak, bölgeyi sürekli kontrol altına alan güçlerin bayraklarını astığını belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatı nedeniyle Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerinin adeta sıkıştığını vurgulayan Ayhan, “Son dönemde ABD’nin desteği ile PYD/PKK Tel Abyad ilçesine yerleşti. Amerika kendi bayraklarını asmış hatta bir bölgede İngiltere bayrağı bile asılmış. Herhalde oranın bayrak ile kurtarılacağını ve savunulacağını düşünüyorlar. Bence iyice sıkıştıkları için bayrak asıyorlar. Tel Abyad’ta daha önce yerleşik olan halkın yüzde 95’i Arap ve Türkmenlerden oluşuyor, diğer ırklar yüzde 5’lik kesimi oluşturuyor. Bölgenin asıl halkı geri dönecek. Suriye’nin parçalanmayacağını bilmeliler.” diye konuştu.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) öncülüğündeki operasyonun başarılı şekilde ilerlediğine değinen Ayhan, operasyon sayesinde Suriye’nin geleceğinin de yavaş yavaş aydınlanmaya başladığını dile getirdi.

“Sınırlarımız temizlenir”



Operasyon dolayısıyla Suriye üzerinde oynanan oyunların da bozulduğunu anlatan Ayhan, şunları kaydetti:

“Şu anda Tel Abyad bölgesinin geleceğini aydınlık görüyorum, eskiden çok karamsardım. Fırat Kalkanı Harekatı sonrası bölgenin aydınlık olacağını görüyorum. Cerablus bitiyor, şu anda El Bab bölgesine geçiliyor. Yakında Münbiç biter, orası bitince de Tel Abyad, ardından Rakka ve son olarak Rasulayn biter, dolayısıyla sınırlarımız temizlenir. Bu operasyon bittiğinde bölgedeki terör örgütleri kendiliğinden Suriye’den çekilecektir. ABD kendine göre Suriye’nin kuzeyinde bir devletçik kuracaktı ve Suriye’yi parçalayarak güçsüz devletçikler çıkaracaktı. Şu an orada terör örgütleri DAEŞ’i ve PYD/PKK’yı besleyen de ABD ve Avrupa. Suriye’de çıkan örgütlerin tamamı ABD ve Avrupa’nın bir ürünüdür. PYD kendi başına oraya gelemez, DAEŞ’te kendi başına bir örgüt olamaz.”

Abdulhakim Ayhan, Irak’ı parçalayan dış güçlerin aynı oyunu Suriye için de gerçekleştirmek istediğini sözlerine ekledi.

“ABD, Rakka’ya girmeye zorluyor”



Kobani İnsani Yardım Derneği Başkanı İzzetin Abdi de “Tel Abyad ilçesine bayrak asan ABD, PYD/PKK’yı Rakka’ya girmeye zorluyor. Örgüt ise o bölgede Kürt tabanı olmadığı için girmeyi göze alamıyor. ABD ile PYD/PKK arasında anlaşmazlık var kısa sürede bu konunun ortaya çıkacağını düşünüyorum.” dedi.