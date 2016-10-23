Suriyede ÖSOnun ilerleyişi sürüyor

Fırat Kalkanı Harekatı’nın 61’inci gününde Azez-Rai arasındaki bölgede Hür Suriye Ordusu’nun muhalif unsurlardan oluşan Özel Atama Baskı grubunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yoğun ateş desteği ile ilerleyişi sürüyor. TSK göre aralıklarla sınırda konuşlu Kasırga obüsleri, tank birlikleri, fazla namlulu roketatarlar (CNRA) ile DEAŞ hedefleri ateş altına alınıyor. Vurulan DEAŞ hedeflerinden dumanlar yükseliyor. Çatışma ve patlama sesleri ara sıra sınır köylerinden de duyuluyor.