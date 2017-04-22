Suriye’de yaralanan aile Türkiye’ye sığındı

Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin Deyr Şiddet kentinde meydana gelen çatışmalarda Türki ailesinin bulunduğu eve bomba isabet etti. Aile reisi Eymen Türki kolunda ve bacağından yaralanırken eşi ise hayatını kaybetti. Olayda, Eymen Türki’nin 2, 3 ve 4 yaşındaki üç çocuğu da öbür yerlerinden yaralandı. Birincil tedavileri Suriye’de yapılan aile yarım kalan tedavilerinin yapılması için Ceylanpınar – Suriye sınırı hattına gelerek emniyet güçlerinden yardım istediler.

Bu olay üstüne güvenlik güçleri zarar görmüş Suriyelilerin tedavisinin yapılması için yaralıları Ceylanpınar Devlet Hastanesine getirdiler. Hastane de ilk tedavisi yapılan Türki ailesi müşahedeye alındı. Hastanede tedavileri devamlı çocuklardan 4 yaşındaki Münzir’in “Baba eve gidelim” sözleri ise yürek burktu. Suriyeli baba Eymen Türki yaptığı açıklamada Deyr Şiddet’daki çatışmalarda düşen bomba dolayısıyla yaralandığını, bombalamada eşini kaybettiği, çocuklarının da hafif şekilde yaralandığını söyledi. Savaştan kaçtığını gösteren Türki, Türkiye’ye sığındıklarını sözlerine ekledi.