'Suriye'de yardım konvoyuna saldırı yardımları durdurdu'

BM Genel Sekreteri Ban, Halep’te insani yardım konvoyunun vurulması hakkında, “İki gün önce Suriye Kızılayı ve BM konvoyuna yapılan menfur saldırı, çok sayıda can kaybına ve BM’nin yardımları durdurmasına neden oldu.” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Suriye’de sivillere ve yardım çalışanlarına yönelik saldırıların derinlemesine soruşturulması için formül aradığını bildirdi.

Ban, BM Güvenlik Konseyi’nde gerçekleştirilen Suriye toplantısındaki konuşmasında, insani yardım konvoylarına yapılan saldırılara tepki gösterdi.

“Suriye’de yaşanan trajedi, hepimizin utancı.” diyen Ban, Suriye konusundaki başarısızlığın ve bu ülkede yaşanan trajedinin tüm Konsey üyelerini rahatsız etmesi gerektiğini söyledi.

İnsani yardım konvoyuna yapılan saldırıya değinen Ban, “İki gün önce Suriye Kızılayı ve BM konvoyuna yapılan menfur saldırı, çok sayıda can kaybına ve BM’nin yardımları durdurmasına neden oldu. Sivillere yönelik bu ve benzeri katliamların ciddi bir şekilde soruşturulması için seçenekleri değerlendiriyorum.” dedi.

Deyr ez-Zur’da ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırısı sonucu yaşanan can kayıplarından da kaygı duyduğunu ve ABD’nin burada yapılan hatayı hemen kabul etmesini not ettiğini ifade eden Ban, bu konuda daha fazla bilgi almaya çalıştıklarını aktardı.

Ban, Suriye uçaklarının saldırılarının engellenmesini istedi



Ban, ateşkes sağlanması konusundaki taleplerini yineleyerek taraflar üzerinde etkisi olan Konsey üyelerini eyleme geçmeye çağırdı.

Suriye’de bazı bölgelerde uçuşların yasaklanması konusundaki talebe destek veren Ban, şöyle devam etti:

“Bu toplantı çatışmaların durdurulması, Halep ve diğer bölgelere insani yardım ulaştırılması, Suriye savaş uçaklarının yere indirilmesi ve DAEŞ ve El Nusra’ya karşı ortak cephe oluşturulması açısından fırsat. Bunu yapabilirsek siyasi müzakerelere kapı açılacak.”

Ban, siyasi müzakerelere ilişkin, “Suriye özel temsilcimden (Staffan de Mistura) resmi müzakerelerin bir an önce başlaması için yoğun şekilde çalışmasını istedim.” dedi.

Ban Ki-mun, Suriye’de işlenen savaş suçlarının ve insan hakları ihlallerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sevk edilmesi konusunda BMGK’ya bir kez daha çağrı yaparak, “Emir komuta zincirinde olan Hükümet üyeleri yargı önüne çıkarılmalı.” görüşünü kaydetti.