'Suriye'deki kriz Esed gitmeden çözülmesi mümkün değil'

Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Koordinatörü Hicab, Suriye’deki krize siyasi çözüm ve siyasi geçiş ile savaşın yol açtığı terör ve mülteci akınının bitmesinin, Beşşar Esed gitmeden mümkün olmayacağını söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) – Suriye muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye’deki krize siyasi çözüm ve siyasi geçiş ile savaşın yol açtığı terör ve mülteci akınının bitmesinin, Beşşar Esed gitmeden mümkün olmayacağını söyledi.

Hicab, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 71. Dönem Genel Görüşmeleri çerçevesinde New York’ta Suudi Arabistan’ın ev sahipliğinde, Türkiye, ABD, Fransa, Almanya, Katar ve Birleşik Krallık’ın sponsorluğunda düzenlenen bakanlar seviyesindeki toplantıda, Suriye’deki siyasi geçiş süreciyle ilgili belirledikleri vizyonu anlattı.

Rejimin tek taraflı ateşkesi ihlal ettiğini, Halep’te saldırılarını artırdığını ve insanların yerinden edilmesine neden olduğunu vurgulayan Hicab, “Uluslararası toplumun artık şunu anlaması gerek; Suriye’deki krize siyasi çözüm ve siyasi geçiş, savaşın yol açtığı terör ve mülteci akının bitmesi, Esed uluslararası hukuk ihlallerinin hesabını verinceye kadar mümkün olmayacak.” diye konuştu.