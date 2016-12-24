Suriyeden gelen araçlar sınırdışı ediliyor

2011 yılında başlayan Suriye’deki iç savaştan kaçarak aileleri ile Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin araçları sınır dışı ediliyor. Araçlarıyla Türkiye’ ye girişi yapıp ve burada yasadışı ödev işlemleri olduğu tespit edilen Suriyelilerin araçları çekicilerle Cilvegözü Sınır Kapısından geçerek İdlib’e götürülüyor. Suriye tarafına götürülen araçlar burada tüccarlara teslim edilerek satışı gerçekleştiriliyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye’den gelen araçlara plaka dağıtımının arkasında ortaya meydana çıkan illegal devirden dolayı atama süresi biten araçlar Cilvegözü Hudut Kapısından hudut dışı ediliyor.

Hatay’dan Suriye tarafına geçiş yapacak araçları çeken Cazibeli araçları, hudut kapısında yapılan işlemlerinin gerisinde Cilvegözü Hudut Kapısından geçerek İdlib’e gidiyor.

Usülsüz devir’den nedeniyle hudut dışı edilecek araçların Suriye’ye gönderilmesi devam edecek.

Buğra Güney