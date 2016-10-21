Suriyeli 3 çocuğun şofben gazından zehirlendiği iddiası

YOZGAT (AA) – Yozgat’ta, şofbenden sızan gazdan zehirlendiği iddia edilen 3 Suriyeli çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Karatepe Mahallesi’nde ikamet eden Suriyeli Salih ailesinin çocukları Yusuf (5), Şeyma (10) ve İsra Ahmet (14), duş almak için banyoya girdi.

Baba Ahmet Salih, iş yerinde çalıştığı sırada komşularının haber vermesi üzerine geldiği evde çocuklarının banyoda hareketsiz yattıklarını görerek 112 acil servis ekiplerini aradı. 3 çocuk, ambulansla Yozgat Devlet Hastanesi ve Çocuk Hastalıkları Hastenesine kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan Yusuf ve İsra Ahmet, ilk müdahalenin ardından Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baba Ahmet Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Eve geldiğimde çocuklarımın zehirlendiğini anladım. Daha sonra 112 Acil Servisi aradım. Ambulans da hemen geldi. Allah razı olsun onlardan. Çocuklarım banyo yapıyordu ve şofbenden sızan gazdan zehirlenmişler.” diye konuştu.