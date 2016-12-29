Suriyeli ailenin kaldığı evde yangın

KONYA (AA) – Konya’da evlerinde yangın çıkan Suriyeli aile, komşularının yardımıyla evden çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Tercüman Baba Sokak’taki iki katlı binanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çatıya da sıçradı. Dumandan etkilenen Suriyeli aile, komşuların yardımıyla evden çıkartıldı.

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Büyük çapta hasara yol açan yangının, çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.