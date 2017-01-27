Suriyeli Ala bebek, Sivas'ta yaşama tutundu

SİVAS (AA) – SERHAT ZAFER / HALİFE YALÇINKAYA – Suriye’nin Hama kentinde, annesi yemek pişirirken tencerenin üzerine devrilmesi sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunan 14 aylık Ala Degullalla, Sivas’ta uygulanan yoğun tedaviye cevap vererek 14 ay sonra hayata yeniden “merhaba” dedi.

Hama’da evde oyun oynarken sobanın üzerindeki yemek dolu tencere üzerine devrilen Ala’nın yüzü ve vücudunun bazı kısımlarında yanıklar oluştu. İlk tedavisi Hama’da yapılan minik Ala, hayati tehlikesi bulunduğu için yapılan görüşmeler neticesinde Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Yanık Tedavi Merkezi’ne getirildi. Koma halinde geldiği Sivas’ta, Ala için yoğun tedavi uygulayan yanık merkezinin doktorları, küçük çocuğu yeniden hayata bağladı.

Hastaneye geldiği günden bugüne tedavisinde önemli aşama kaydedilen ve hayati tehlikeyi atlatan Ala bebek, sağlığına kavuşacağı günleri bekliyor.

– “Makineye bağlama ihtimalimiz oluşmuştu”

CÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Öğretim Üyesi ve Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 25 gün önce derin yanıklarla hastanelerine getirilen Ala’nın hayati tehlikeyi atlattığını söyledi.

Ala’nın yüzü ve vücudunda yanıklar bulunduğunu anlatan Turan, “Hastanemize geldiğinde kan zehirlenmesi aşamasındaydı. Yüzde 40 oranında 2. ve 3. derece yanıkları vardı. Yoğun tedavi uygulandı, neredeyse o aşamada makineye bağlama ihtimalimiz oluştu. Yoğun tedaviye yanıt almaya başladık.” dedi.

Turan, çocukların vücut direncinin daha fazla olduğunu, bu durumun tedavi aşamasını kolaylaştırdığını dile getirdi.

Minik Ala’nın ağızdan beslenmeye başladığını belirten Turan, çocuğun yaralarının bir an önce iyileşmesi için yoğun bir tedavi süreci uyguladıklarını kaydetti.

Turan, Yanık Tedavi Merkezinde 6 Suriyeli bulunduğunu ve bunların tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

– “Türkiye’ye müteşekkiriz”

Ala’nın babası Adil Degullalla ise yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, oğlunun Sivas’ta yoğun bir tedavi sürecine tabi tutulduğunu anlattı. Degullalla, “Hastanede çok iyi bakım yapılıyor. Allah razı olsun. Doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Ala’nın sağlığına kavuşacağı günleri sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Degullalla, “Geldiğimizde oğlumun durumu çok kötüydü, iyi bir tedavi geçirdi. Türkiye’ye müteşekkiriz, bize çok iyi bakıyorlar.” dedi.

Degullalla, Ala’nın tedavisinin tamamlanmasının ardından Hama’da bulunan eşi ve diğer çocuklarının yanına döneceklerini sözlerine ekledi.