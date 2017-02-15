Suriyeli çocuklar “aşı” ile korunuyor

AKSARAY (AA) – Ülkelerindeki savaştan kaçarak geldikleri Aksaray’da çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelerin 5 yaşın altındaki çocukları, bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandı.

Aksaray Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, Aratol Mahallesi’nde yaşayan 5 yaşın altındaki Suriyeli çocuklara yönelik aşılama çalışması başlattı. Suriyeli çocuklara, ambulansların içinde aşılama yapıldıktan sonra ailelerine aşı kartları verildi.

Kayıtlı 0 ila 59 aylık çocuklara, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık görevlisi tarafından zatürre, pentaxim, su çiçeği, Hepatit B, verem ve kızamık aşıları uygulandı.

İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mahmut Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, bebek ve çocukların sağlıklı şekilde yaşamını sürdürmesi, hastalık ve ölümlerden kurtulması için aşılama yaptıklarını söyledi.

Aşılama ile çocukların hastalıklardan korunacağını vurgulayan Arık, şöyle konuştu:

“Şu an ülkemize büyük bir mülteci akını var. Dolayısıyla bu mültecilerin çocukları Suriye’den aşılanmadan veya eksik aşılarla geliyor. Sağlık Bakanlığı, 15-28 Şubat tarihleri arasında mülteci çocukların aşılanması veya eksik aşıların tamamlanması konusunda bir program başlattı. Bugün bizler de ekiplerimizle beraber Suriyeli 0-59 aylık çocukların eksik aşılarını tamamlamak için çalışıyoruz. İlgi üst seviyede. İnşallah kent genelindeki bütün çocukların aşılarını yapacağız.”

Suriyeli Habid Hamadin ise yapılan aşı uygulamasından çok memnun olduklarını dile getirerek, “Devletten Allah razı olsun. Gelip çocuklarımızı bugün aşı yaptılar. Allah başımızdan eksik etmesin. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Aşı uygulamasının 10 gün süreceği ifade edildi.