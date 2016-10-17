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Suriyeli çocuklar, karma eğitimle okula başladı

17 Ekim 2016 Pazartesi, 14:20
.Suriye'li çocuklar Karma eğitime geçti

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ANKARA (AA) – Ankara’nın Beypazarı ilçesinde Suriyeli mültecilerin çocukları, 3 okulda açılan Türkçe kurslarının ardından mahallelerindeki okullarda karma eğitime başladı.

Beypazarı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Rüstempaşa ve Altay ilkokullarında Suriyeli çocukların Türkçe öğrenmelerine yönelik açılan kurslarda, çocuklar yaz boyunca eğitim gördü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Bilgiç, yaz dönemi Türkçe öğrenme kurslarına katılan öğrencilerin ilkokulda eğitim görmeye başladığını söyledi.

BEYPAZARI

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