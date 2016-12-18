Suriyeli çocuklara sıcak karşılama

Halep’in rejim kadar ele geçirilmesiyle, çevre kentlerde yaşayan Suriyeliler de kendi imkanlarıyla Türkiye’ye geliyor. Kamyonetlerle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na getirilen Suriyelileri, insaniyet nöbeti tutan değişik sivil toplum kuruluşu üyeleri ile vatandaşlar karşılıyor. Çocuklara süt, çikolata, şeker gibi hediyeler verilirken, Türkiye vatandaşları ailelerin dertlerini dinleyip, eşyalarını taşımakta muavin oluyor. İnsaniyet nöbetçilerinden Arzu Işık, 3 gündür burada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“İnsanların gürültüsüz kalması, içler acısı. Birçok ön çalışmasız geliyor, hiçbir şeyleri değil ama. Çocuklara çikolata verirken gözlerindeki sevinci görmelisiniz. Her şeye ihtiyaçları var. Savaşta onlar yalnızca canlarını kurtarabiliyorlar. Ne alabilirler ama yanlarına?”

öte taraftan, Halep’cilt Türkiye’ye getirilen yaralı sayısının ise 123 olduğu bildirilirken, AFAD’ın çadır yüklü 7 tırının Halep’e içten hareket ettiği öğrenildi.

İnsaniyet nöbetçilerinin hudut kapısı önünde bekleyişi sürüyor.