Suriyeli çocukları yanmaktan komşuları kurtardı
Evdeki çocuklar komşular tarafından kapı açılarak kurtarıldı.
Yangın, merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Şems Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli olduğu öğrenilen Zelal R, evde çocukları Jena R. (7) ile ikiz olan Sara Shawy R. ve Yara Shawy R.’yi bırakarak dışarı çıktı. Bir süre sonra sobanın yakınında kuruması için asılı olan kıyafet sobanın üstüne düşerek alev aldı. Alevler kısa süre içerisinde yerdeki battaniye ve mindere sıçradı. Bu sırada evde bulunan çocuklar ise telaş içerisinde kurtarılmayı bekledi. Evden dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinlerinden Hafize Morgülle, evin içerisinde mahsur kalan Jena’dan kapıyı açmasını isteyerek, durumu polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede adrese ekipler sevk edildi. Bu sırada Jena’nın kapıyı açmasının ardından vatandaşlar çocukları dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale ederek söndürdü.
Baba çocuğunu kucağına alarak ambulansa götürdü
Anneleri tarafından evde bırakılan ve çıkan yangında dumandan etkilenen Jena R. ile Yara Shawy R. sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı. Bu sırada eve gelen anne Zelal R. gözyaşlarına boğularak telaş içerisinde çocuklarını aradı. Olay yerine gelen baba Abdurrahman R. ise çocuğu Sara’yı kucağına alarak ambulansa bindirdi. Çocuklar sağlık ekipleri tarafından oksijen verilerek, tedavileri yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kapıyı açtırarak evden çocukları çıkaran Hafize Morgülle, “Duman kokusuna çıktım baktım aşağıdan gelince kapıyı çaldım. Çocuk kapıyı biraz geç açtı. İçeride dumandalardı, baktım, aldım kurtardım” dedi. Komşulardan biri ise “Duman olunca itfaiyeyi aradık zaten. 3 tane çocuk vardı evde. Anneleri de babaları da yoktu içeride. Biz komşuyuz. Apartman içi duman oldu. Dumandan gelin girdi aldı çocukları ama yangın vardı. Çok felaket duman vardı. Ufak çocuk vardı çocuk kapıyı açtı” şeklinde konuştu.
-
Suriyeli çocukları yanmaktan komşuları kurtardı
-
Ağrı’da kar yağışı etkili oluyor
-
Erzurum Karaçoban’da deprem! Karaçoban’da deprem | Erzurum deprem son dakika 2017
-
Çikolata devi kapılarını İHA’ya açtı
-
Çıkma parçalardan kendisine spor araç üretti
-
Kara elmas kara kara düşündürüyor
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
02
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.