Suriyeli mültecilerin hayatı film oluyor

Ülkesindeki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerin dramı kısa film oluyor. ‘Yüzme Öğreniyorum’ adıyla seyirci karşısına çıkacak film, Suriyeli sığınmacı karı koca Ruksan ve Hasan’ın Avrupa’ya kaçış öyküsünü konu alıyor. Başrol oyuncuları Gönül Nagiyeva ‘Ruksan’ karakterini, Ergün Kuyucu da ‘Hasan’ karakterini canlandıracak.

Filmin sahneleri İzmir ve Ege denizinde geçecek. Suriyeli mültecilerin Avrupa’ya kaçak geçiş için kullandıkları Ege denizi-Yunanistan hattında yaşanan facia canlandırılacak. Güzel oyuncu Gönül Nagiyeva’yı filmde engebeli rollerin beklediği belirtildi. Ruksan karakterini canlandıracak olan Nagiyeva’nın deniz altı dalış sahneleriyle heyecanı doruklara yükselteceği açıklama edildi. Son üç yılda Ege denizinde 500’den fazla birey boğularak can verdi.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını Korhan Uğur’un oluşturacağı ‘Yüzme Öğreniyorum’ adlı filmin proje çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Filmin çekimlerine ise Haziran ayında İzmir’in Çeşme ilçesinde başlanılacağı duyuruldu.

“Mülteci elde etmek savaşın trajedisinden kurtarmıyor”

Filmin başrol oyuncusu Gönül Nagiyeva, “Sığınmacı elde etmek savaşın trajedisinden kurtulmak anlamına gelmiyor. Milyonlarca insan evini, ülkesini bırakıp daha zorlama şartlarda başka yerlerde yaşamak zorunda kaldılar. Sabahleyin uyandıklarında neyle karşılaşacaklarını deha bilmeden büyük zorluklarla hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Mülteci olarak sığındıkları ülkede az kalsın bir çocuk gibi hayatı, bölgeyi, dili, yaşamı her tarafta öğrenmek durumunda kalıyorlar” dedi.

Mülteciler konusunda fazla şey bildiğini açıklayan Nagiyeva, “Daha önce başrol oynadığım Terkedilmiş filminde de Suriyeli bir bayan karakterini canlandırmıştım. O film öncesi Suriye hakkında geniş araştırma yapmıştım. Mültecilerle uzunca sohbet etmiş, yaşadıkları hakkında bilgiler edinmiştim” diye konuştu.

Film yardım ödülü aldı

Haziran ayında çekimlerine başlanılacak olan film, Kısakes Film Festivali Pitching Platformu’ndan proje yardım ödülü aldı. Filmin danışmanlığını ise milletlerarası alanda büyük ses getiren filmlerin arkasındaki isim Zeynep Atakan yapacak. Atakan, o kadar fazla film festivalinden ödül bölge yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın; İklimler, Üç Maymun, Çok Eskiden Anadolu’da, Kış Uykusu ve henüz gösterime girmemiş olan Ahlat Ağacı filmlerinin yapımcısı.