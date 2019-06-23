Suriyeli yetimler için futbol etkinliği
İSTANBUL (AA) – Hacı Habibullah Geredevi Vakfı, Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan yetim çocuklar için futbol maçı düzenledi.
Beykoz'daki Küplüce Gençlik ve Spor Kulübü tesislerinde, kulübün desteğiyle gerçekleştirilen maçta, 10 Suriyeli ile 10 Türk çocuk karşı karşıya geldi.
Çocukları kaynaştırmayı amaçlayan karşılaşmayı, 7-4 Suriyeli yetimlerden oluşan takım kazandı.
Maç sonrasında çocuklara çeşitli ödüller verildi ve piknik yapıldı.
HAGEV yetkilisi Mustafa Yeşilyurt, yaptığı açıklamada, dostluğun, kardeşliğin ve centilmenliğin kazandığı bir karşılaşma izlediklerini söyledi.
Yeşilyurt, Suriyeli çocukların maç vesilesiyle kendi yaşıtlarındaki Türk kardeşleriyle tanıştığını, kaynaştığını ve birbirlerinin kültürlerini öğrenme imkanı bulduğunu kaydetti.
-
Sivas'ta bir esnaf Mursi için helva dağıttı
-
El freni çekilmeyen kamyon şarampole yuvarlandı
-
Suriyeli yetimler için futbol etkinliği
-
Konya'da gölete giren genç boğuldu
-
Beypazarı'nda “Dağşeyhler Mevlidi Şerifi ve Pilav Günü” etkinliği
-
Beypazarı'nda sağanak
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]