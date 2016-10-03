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Suriyeliler tatil yolunda kaza yaptı: 2 yaralı

Konya’dan Antalya’ya tatile giden Suriyelilerin içerisinde bulunduğu otomobilin Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, Seydişehir-Konya karayolunun 25 kilometresinde meydana geldi.

03 Ekim 2016 Pazartesi, 15:36
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Konya’dan Antalya’ya tatile giden Suriyelilerin içerisinde bulunduğu otomobilin Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Seydişehir-Konya karayolunun 25 kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü hemen şimdi tespit edilemeyen 42 SAA 134 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada araba içerisinde bulunan Suriye uyruklu Muhammed Süleyman ( 32) ve Adulkadir Alabdah (33) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üstüne durum yerine ambulans sevk edildi. Bu sırada kaza yapan araçta yer alan aralarında sürücünün de bulunduğu 3 Suriyelinin yaralı arkadaşlarını bırakıp durum yerinden kaçtıkları öğrenildi. Yaralanan 2 Suriyeli, birincil müdahaleleri yapıldıktan daha sonra hastaneye kaldırılarak çare altına alındı. Konya’nın Karatay ilçesinde ikamet ettikleri öğrenilen Suriyeli şahısların tatil yerine getirmek için Antalya‘ya giderken kaza yaptıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan sürücüyle birlikte yanındakileri tespit etmek için egzersiz başlattı.

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