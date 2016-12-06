Suriyelilere 50 ton un yardımı

KAYSERİ (AA) – Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği aracılığıyla ”Suriye’ye Acil Un Yardımı Kampanyası” kapsamında temin edilen 50 ton un yüklü 2 tır, Suriyeliler için ekmek yapılmak üzere Kilis’e uğurlandı.

Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği Genel Koordinatörü Sait Naci Çamdalı, Seyyid Burhanettin Türbesi otoparkında düzenlenen törende, 50 ton un toplandığını belirtti.

İnsanlık tarihinin en karanlık ve vahşi dönemlerinden birine tanıklık etmenin hüznünü yaşadıklarını dile getiren Çamdalı, “Hemen yanı başımızda, gönül coğrafyamızın içinde yer alan Halep’te yaşananlar apaçık ortada. Kuşatılmış yüz binlerce insan ölüm sırasını bekliyor. Milyonlarcası yerinden yurdundan edilmiş, yüz binlercesi dul ve yetim kalmış. Tüm dünyaya adaleti yaymış bir neslin torunları olarak yaşanan bu kıyımlara dünyanın geri kalanı gibi kör ve sağır kalmamız beklenemez.” dedi.

Duyarlı hayırseverlerin gayretleri ile 2 tır daha un topladıklarını ifade eden Sait Naci Çamdalı, Kilis’e ulaştırılacak unlardan İHH’nın fırınlarında pişirilecek ekmeklerin Suriye’ye gönderileceğini de sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından un yüklü 2 tır dualarla uğurlandı.

– “Yetim 750 çocuk için bot, mont, battaniye kampanyası da düzenledik”

Programın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği Mülteci Sorumlusu Recep Çamdalı da yıl içinde Suriye’ye 61 tır yardım malzemesi gönderdiklerini söyledi.

Daha önce Halep bölgesinde Kayseri ekibinin bir fırının işletmesini yaptığını ve ürettikleri ekmekleri çevre köylere dağıttıklarını belirten Çamdalı, şunları kaydetti:

“Bu fırının vurulmasının ardından mobil bir fırınla o bölge için ekmek üretiyor ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ayrıca bizim Suriye’ye yönelik çalışmalarımız aylık olarak devam ediyor. Orada sürekli sahayı gören ekibimiz var. Bu hafta sonu içinde Azez bölgesinde yetimlere yönelik bir çalışma yapacağız. Suriye’de yetim kamplarında kalan 750 çocuk için bot, mont, battaniye kampanyası düzenledik. Bu malzemeleri temin ettik. Malzemeler, Suriye’ye geçmiş durumda. Buradaki genç İHH ekibi, bölgedeki yetim kamplarında malzemeleri dağıtacak. Orada ticaret, ziraat, sanayi yok, insanların her şeye ihtiyacı var. 6’ncı yılına giren savaş, Suriye’de hayatı durma noktasına getirdi ama insanların ihtiyaçları ve yaşam mücadelesi devam ediyor.”