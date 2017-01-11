Suriyelilere 55 ton un yardımı

KAYSERİ (AA) – Memur-Sen Kayseri Şubesi Başkanlığınca, “Halep’i Açlıktan İnsanlığı Utançtan Kurtar” kampanyası kapsamında toplananı 55 ton unun yüklendiği 2 tır, İblid’teki Suriyelilere ulaştırılmak üzere Kilis’e uğurlandı.

Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, bir un fabrikası önünde düzenlenen törende, kampanya kapsamında 55 ton un toplandığını belirtti.

Dünyanın Suriye’deki katliama kör ve sağır olduğunu dile getiren Kalkan, şunları söyledi:

“Dünya sussa biz susmayacağız. Zulme ve zalime karşı duracağız. Birlik olursak zillet biter. Birlik olursak zulümler biter. 1,5 milyarı aşan Müslüman bir araya gelirse Halep’in hesabı sorulur, Halep kurtulur. Memur-Sen Kayseri İl Temsilciliği olarak ilk tırı 81 ilden 81 tır un yardımı çerçevesinde Halep’e yola çıkardık. İkinci kafilede 7 tır un yardımını yine kardeşlerimizle buluşturduk. 8. ve 9. tırlarımızı da dualarla bugün uğurluyoruz. Bu tırlar sadece un götürmüyor, İslam coğrafyasının mahzun şehirlerine samimiyet götürüyor. İdlib’e bu tırlar muhabbet ve sevgi götürüyor. Tüm bu çalışmalarımıza katkı sağlayan gönül dostlarına teşekkür ediyorum.”

Açıklamanın ardından un yüklü 2 tır, dualarla İblid’teki Suriyelilere ulaştırılmak üzere Kilis’e uğurlandı.