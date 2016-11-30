Suriyelilere yönelik algı ve tutumlar

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Toplumsal ve Idareli Incelemeler Merkezi (TEAM) kadar University of Büyük Kasaba işbirliğiyle yürütülen ve British Academy Newton Fund tarafından desteklenen “Suriyelilere Karşısında Algılama ve Tutumlar” konulu araştırmanın sonuçları, yarın Ankara Üniversitesi ATAUM Konferans Salonunda yapılacak toplantıyla kamuoyuna açıklanacak.

Türkiye’de yerel nüfusun 5 yıldır birlikte yaşadığı Suriyelilere karşısında algı ve tutumlarını saptamaya yönelik olarak, takriben bir buçuk yıl her tarafında çoklu yöntem kullanarak yapılan araştırma, “ortak dostane koşullar nasıl sağlanır?”, “negatif şartlar nereden kaynaklanıyor?”, “geleceğe nasıl bakmalıyız?” gibi sorulara cevap vermeyi ve konuya ilişkin politika önerileri belirlemeyi amaçlıyor.

Beraber yaşama alışkanlığının geliştirilebilmesi için uygulanması gereken politikaların belirlenmesinde sorunların içten analizinin önemine inanarak yola çıkılan çalışmanın saha araştırması İstanbul’da yürütüldü. Projenin bir ayağı İstanbul’da yaşayanların Suriyelilere yönelik algısını anlamaya karşın yapılan anket, odak grup ve derinlemesine görüşme çalışmalarını kapsıyor. Sahada Suriyeliler ile çalışan sivil toplum kuruluşları, lokal ve merkezi yönetim yetkilileri ile yapılan görüşmelerle yaşanan sorunların tespiti projenin bir diğer manâlı ayağını oluşturuyor. Projenin üçüncü ayağını ise ana eğilim medyada Suriyelilerle ilgili yapılan haberlerin analizi oluşturuyor.

