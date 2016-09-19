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Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ hedefleri vuruldu

Türk Hava Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyine düzenlenen hava harekatında, terör örgütü DAEŞ’e ait üç sabit hedef imha edildi.

19 Eylül 2016 Pazartesi, 13:25
Suriye'nin kuzeyindeki DAEŞ hedefleri vuruldu

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ANKARA (AA) – Türk Hava Kuvvetlerince Suriye’nin kuzeyindeki Baragitah ve Sandarah bölgelerine düzenlenen hava harekatında, cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen DAEŞ’e ait üç hedef imha edildi.

Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün 20.34-22.09 saatleri arasında Baragitah ve Sandarah bölgelerine Türk Hava Kuvvetleri̇ne ai̇t savaş uçakları i̇le hava harekatı düzenlendi.

Bölgede cephanelik, barınma alanı ve sözde karargah olarak kullanıldığı tespit edilen DAEŞ’e ait üç sabit hedef ateş altına alınarak imha edildi.

Hava harekatına katılan savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

dünya

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