Sürücü sağlık raporu için 400 TL mi alınacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başvuru ve Teftiş Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada; “2017 Ocak ayından itibaren şoför afiyet raporlarının Devlet Hastanelerinden 350-400 TL civarında bedel ödeyerek alınacağı” şeklinde haber ve duyurular paylaşıldığına uyarı çekilerek, “Sürücü sıhhat raporları; ‘Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Durumu Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik’ hükümleri dahilinde, Aile Hekimliği, Devlet Hastaneleri ya da Özel Hastanelerden alınmaya devam edilecektir. Sosyal medyadaki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi; bu yönde Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir çalışma yapılmamaktadır” denildi.

