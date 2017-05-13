Van Gölü kıyısında düzenlenen ve iki gün sürecek olan yarışmada 23 ekip yarışırken, gerçek Survivor parkurunun engebeli etaplarda yarışmacılar birbirini vermek için kıyasıya yarıştı.

“Van’da ilk olarak böyle bir yarışma düzenleniyor”

YYÜ Genel Sekreteri Prof.Dr. Yusuf Uzun, Yüzüncü Sene Üniversitesi Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı, Sağlıklı Yaşam ve Somut Aktivite Topluluğu göre Van’da ilk kez böyle bir müsabaka düzenlendiğini belirtti. Üniversite olarak sosyal, kültürel ve sportif aktiviteleri önemsediklerini belirterek, “İmkanlarımız ölçüsünde bu nesil faaliyetlerin yapılması için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Topluluğumuzun hazırladığı bu programı iki gün baştan başa peşine düşüp takip edeceğiz. Hak edenin kazanmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Survivor yok ‘Van’vivor”

YYÜ gençliği aralarında ‘Van’vivor yarışması yaptıklarını ifade eden Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zeki Taştan, “Van bugün bir ilki yaşıyor. Survivor yarışmasının bir benzeri Van’da yapılıyor. Biz buna Survivor değil ‘Van’vivor diyelim. Bu yarışmada 23 takımımız yarışıyor. Yarına kadar devam edecek. Türkiye’nin en güzel illerinden biri olan Van denizinde bu yarışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

“Amaç yalnızca terörle anılan Van bölgesini bu nesil güzelliklerle anılmasını karşılamak yok”

Amaçlarının ayrıca kentin bu nesil güzellikle anılmasını sağlamak hem de mağdur olan öğrencilere burs imkanı atamak olduğunu açıklayan Prof.Dr. Akıllı Taştan, “Niyet yalnızca terörle anılan Van bölgesinde bu nesil güzelliklerle anılmasını temin etmek yok. bununla birlikte bu yarışmada düzenlenen kermesle YYÜ’de okuyan gençlerimize de bir burs imkanı sağlamaktır. Yani ayrıca gençlerimizi müsabaka ile bir araya getirerek onların sinerjisini attıracağız ayrıca de bir yönüyle de gençlerimize burs imkanı sağlayarak mağdur olan öğrencilerimize de burs vermiş olacağız. Yarışmayı organize eden YYÜ Dinç Yaşam ve Spor Topluluğudur, bizler de Edebiyat Fakültesi olarak 13 takımla katılım sağladık” şeklinde konuştu.

“Hem aktivite keza de sosyal sorumluluk projesi”

YYÜ Vücut Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Funda Coşkun da bu aktiviteyi, Sağlıklı Hayat ve Spor Topluluğu olarak tertiplediklerini ifade ederek, “Burada dinç hayat için etkin ve mutlu gençlerle iki gün geçirmeyi hedefledik. Bizler bu organizasyonu yaparken hem bir aktivite hem de sosyal mesuliyet projesi olarak bunu gerçekleştiriyoruz. AMATEM ve Çocuk Esirgeme kurumundan arkadaşlarımızı da yarışmamıza ziyafet ederek onların da burada bizlerle güzel bir hafta sonu geçirmelerini hedefledik” ifadelerini kullandı.

Zumba gösterisin de gerçekleştirildiği etkinlik, düzenlenecek olan konserle sona erecek.

Murat Düşünceli

