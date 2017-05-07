Süs tavukları açık arttırmayla satıldı

Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde Antalya, Kayseri ve Adana’da üreticiler göre yetiştirilen tavuk ve horozlar müzayede ile satışa çıkartıldı.

Vatandaşlar, fiyatları 200 TL’den başlayan ve bin 500 TL’ye dek meydana çıkan süs tavuklarını alabilmek için birbiriyle yarıştı. Müzayedede ‘Osmanlı Sultan Tavuğu’ yoğun ilgi gördü.

Tokat Süsleme Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Mustafa Coşkun, “Etkinliğimizin amacı insanlarımıza, çocuklarımıza hayvan sevgisini telkin etmek, tavuk ırklarını kullanmak. Şuan Türkiye’nin her ilinden, her ilçesinden binlerce kişi akın etti. Geceden gelenler var, şuanda yolda olanlar var. Hepsine burada teşekkür ediyorum, bizleri yalnız bırakmadılar. Bizim bir sloganımız var, içinde hayvan sevgisi olmayanın insan sevgisi de olmaz. Bizim amacımız para galip gelmek yok, bu hobiciliği Türkiye’ye takdim etmek, insanlara havyan sevgisini aşılamak” dedi.