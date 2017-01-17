Suşehri Belediyesi doğaya yem bıraktı

SİVAS (AA) – Suşehri Belediyesince, ilçede etkisini sürdüren kış şartları nedeniyle yabani hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, kış mevsimi dolayısıyla yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük yaşadığını belirterek, doğaya yem bıraktıklarını aktardı.

Her canlının önemli olduğunu belirten Yüksel, “Doğal ortamda aç kalan yabani hayvanlar ya şehre inmekte ya da yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşamaktadır. İnsan yaşamının bir parçası olan doğal hayattaki hayvanların, hayatlarını bahar mevsimine kadar idamesine katkıda bulunmaktan dolayı gururluyuz.” ifadelerini kullandı.

Avcılardan da doğal hayatın korunmasına katkı beklediklerini dile getiren Yüksel, “Avcılığın doğasında bu vardır. Kendi doğamızı, kendi çevremizi hep birlikte koruyalım.” çağrısı yaptı.