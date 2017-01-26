Suşehri Doğa Sporları Kulübünden Uzunoğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) – Suşehri Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu’nu ziyaret etti.



İlçede bir süre önce devlet memurları, iş adamları ve bazı vatandaşların katılımıyla kurulan Suşehri Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yunus Emre Kutlu ve kulüp üyeleri, makamında ziyaret ettikleri Uzunoğlu’na görevinin hayırlı olmasını diledi.

İlçenin doğal güzelliklerini tanıtmak ve vatandaşların spor yaparak sağlıklı yaşama destek olmalarını sağlamak amacıyla kurdukları kulüplerine ilginin fazla olduğunu söyleyen Kutlu, “Kulüp üyeleriyle hem spor hem de ilçemizin tanıtılması amacıyla gezi tertip ettik. İlk başlangıcımız spor amaçlıydı. Fakat daha sonra bunu ilçe geneline yaydık. Doğa yürüyüşümüze vatandaşlardan da ilgi oldu.” dedi.

Kaymakam Uzunoğlu ise ilçede böyle bir kulübün olmasından mutlu olduklarını belirterek, “Spora ve sporculara her zaman destek vermeliyiz. Özellikle ilçemizin tanıtılması amacıyla böyle bir kulübün olmasından dolayı mutlu olduk. Bizler de bu kulübe destek vermeliyiz.” diye konuştu.